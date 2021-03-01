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В Нижний Новгород придет резкое потепление

Первая неделя весны в столице Приволжья будет снежной и теплой. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +2 градусов и снегопады.

 

  • автор фото — Лена Митягина

В понедельник, 1 марта, температура воздуха будет постепенно расти от –14 до 0 градусов. Во вторник, 2 марта, весь день ожидаются снегопады. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов. В среду, 3 марта, температура будет колебаться от – 5 до –2 градусов.

В четверг, 4 марта, утром пройдут обильные снегопады, столбики термометров поднимутся до отметки –2. Днем потеплеет до +1, а к ночи температура воздуха опустится до –3...–5 градусов. В пятницу, 5 марта, сохранится пасмурная погода и пройдет небольшой снег. Утром термометры покажут –6 градусов, днем потеплеет до –4. К ночи похолодает до –9…–10 градусов.

В выходные, 6 и 7 марта, температура воздуха будет колебаться в пределах –10...–4 градусов.


 

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Фото: Лена Митягина

 

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