В феврале в Нижнем Новгороде выпало 203% от месячной нормы осадков

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, с 25 по 27 февраля в Нижнем выпало около 26 мм осадков, это высота снежного покрова около 40 см, что составляет 60% месячной нормы. За весь февраль выпало 82 мм осадков, что составляет 203% от нормы.

«Выпавшее количество осадков существенно, но для дорожников это не должно быть отговоркой. Техники в городе для среднего уровня осадков много, но для таких снегопадов недостаточно. Кроме того, зачастую в районах техника используется нерационально, где-то не хватает контроля за коммунальщиками. Все это дает свой негативный эффект, и мы не достигаем тех задач, которые ставим. Будем корректировать работу и привлекать дополнительную технику», — отметил замглавы города Дмитрий Сивохин.

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Фото: югра–тв