До 1 марта в Нижнем Новгороде ограничат парковку на 45 улицах

В Нижнем Новгороде ограничили остановку и парковку автомобилей на 45 улицах до 9:00 1 марта. Введенные ограничения связаны с уборкой и вывозом снега — припаркованные автомобили будут эвакуировать.
В нагорной части запрет действует на следующих улицах: Минина, Максима Горького, Алексеевской, Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Ковалихинской, Белинского, Большой Печерской, Ижорской, Республиканской, Ванеева. сестер Невзоровых, Генкиной, Полтавской, Малой Ямской, Студенческой, Ветеринарной, Красносельской, Сергеевской, Медицинской, Рокоссовского, Заломова, Верхневолжской и Нижневолжской набережных, площади Горького, набережной Федоровского, Высоковском проезде.
В заречной части на улицах: Культуры, Никиты Рыбакова, Героя Космоса, Вождей Революции, Исполкома, Молитовской, Баха, Адмирала Макарова, Адмирала Нахимова, Лескова, Комсомольской, Дьяконова, проспектах Кирова и Молодежный, Южном шоссе.
Припаркованные машины будут эвакуировать на весь период действия ограничений.
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Фото: снабженец-63.рф
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