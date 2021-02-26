РЖД запускает поезд из Нижнего Новгорода в Кисловодск

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 20:18 и прибывать в Кисловодск через сутки в 10:40. Обратный поезд из Кисловодска — в 16:20, прибытие в Нижний — в 07:40.

Перевозчик отмечает, что пассажирам рекомендовано использовать маски и перчатки на протяжении всей поездки.





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Фото: Яндекс.Дзен