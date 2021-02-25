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Интерьер нижегородских дизайнеров номинирован на премию Russian project 2020

Дизайн семейного дуплекса в Нижнем Новгороде от Марины и Сергея Туманиных номинирован на лучший интерьер года на сайте Interior+Design.

 

Марина и Сергей Туманины реконструировали квартиру в Нижнем Новгороде. Теперь это комфортный дуплекс площадью 300 квадратных метров — квартира в доме из «лихих девяностых» получила современный облик.

«Интерьер не выглядит монотонным, в то же время привлекает спокойной атмосферой, визуальной тишиной. Итог — комфортная во всех смыслах квартира, к которой хорошо и детям и взрослым», — отмечают организаторы проекта.

Проголосовать за номинантов из Нижнего Новгорода можно по ссылке.


 

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Фото: interior.ru

 

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