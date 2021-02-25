В Нижнем Новгороде детям до 16 лет разрешили посещать ТЦ без взрослых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». С 25 февраля детям до 16 лет разрешили посещать нижегородские торговые центры без сопровождения взрослых.
«Ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется. Практически ежедневно снижается количество вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Это дает основания совместно с санитарными врачами принимать решения об определенных послаблениях», — отметил Глеб Никитин.
Кроме того, нижегородцы старше 65 лет могут продлить больничные до 14 марта.
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Фото: pixabay
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