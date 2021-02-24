В Нижнем Новгороде на защиту четырех мостов выделят 36 миллионов рублей

Стоимость каждого договора — более 9 миллионов рублей. Общая сумма затрат составит около 36 миллионов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта, итоги подведут 3 марта.

В течение года подрядчик будет обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности на мостах и в зонах транспортной безопасности, производить досмотр при въезде и выезде на переправы.



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