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В Нижнем Новгороде на защиту четырех мостов выделят 36 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде проведут четыре электронных аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся защитой четырех мостов (Канавинского, Мызинского, Молитовского и метромоста) от незаконного вмешательства.

 

  • автор фото — Никита Духник

Стоимость каждого договора — более 9 миллионов рублей. Общая сумма затрат составит около 36 миллионов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта, итоги подведут 3 марта.

В течение года подрядчик будет обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности на мостах и в зонах транспортной безопасности, производить досмотр при въезде и выезде на переправы. 

 


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