Нижегородцы смогут проголосовать за объекты благоустройства на единой платформе

«Проект „Формирование комфортной городской среды“ имеет огромное значение для нижегородцев. Очень важно, что он позволяет улучшить качество жизни, как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных населенных пунктах — сделать их красивее, удобнее, доступнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект запустит горячие линии и по каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать интересующие вопросы.







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Фото: Никита Духник