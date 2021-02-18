Нижегородцы смогут проголосовать за объекты благоустройства на единой платформе

Нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые планируется благоустроить в 2022 году. Выбрать общественные пространства можно будет с 26 апреля по 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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фото — Никита Духник
«Проект „Формирование комфортной городской среды“ имеет огромное значение для нижегородцев. Очень важно, что он позволяет улучшить качество жизни, как в Нижнем Новгороде, так и в отдаленных населенных пунктах — сделать их красивее, удобнее, доступнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Проект запустит горячие линии и по каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать интересующие вопросы.
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Фото: Никита Духник
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