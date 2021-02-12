Мэрия Дзержинска намерена отловить стаю синих собак

По словам представителей мэрии Дзержинска, собаки находятся на территории частной организации «Дзержинское оргстекло». Сейчас мэрия ведет переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак:

«Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти. Администрация города делает все, что от нее зависит и в рамках своих полномочий».

Ранее в социальных сетях появились фотографии с изображением собак с шерстью синего оттенка. Дзержинцы предполагают, что шерсть животных могла приобрести такой цвет из-за купания в химических отходах. На предприятии использовался медный купорос, который при попадании на шерсть может изменять ее цвет.





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Фото: социальные сети