Мэрия Дзержинска намерена отловить стаю синих собак

Администрация города планирует договориться об отлове и осмотре синих собак, которые проживают на территории предприятия «Дзержинское оргстекло». Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».
По словам представителей мэрии Дзержинска, собаки находятся на территории частной организации «Дзержинское оргстекло». Сейчас мэрия ведет переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак:
«Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти. Администрация города делает все, что от нее зависит и в рамках своих полномочий».
Ранее в социальных сетях появились фотографии с изображением собак с шерстью синего оттенка. Дзержинцы предполагают, что шерсть животных могла приобрести такой цвет из-за купания в химических отходах. На предприятии использовался медный купорос, который при попадании на шерсть может изменять ее цвет.
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Фото: социальные сети
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