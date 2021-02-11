В Нижегородском кремле обновят площадь у Вечного огня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на текущий год.

«В частности, мы выделяем 258,2 миллионов рублей на ремонт фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, на цветочное оформление города. 187,9 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт площади у Вечного огня в Кремле», — добавил глава региона.





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Фото: kolllak.livejournal.com