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В Нижегородском кремле обновят площадь у Вечного огня

На благоустройство площади у Вечного огня потратят 187,9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс–служба правительства.

 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на текущий год.

«В частности, мы выделяем 258,2 миллионов рублей на ремонт фасадов многоквартирных домов и объектов культурного наследия, на цветочное оформление города. 187,9 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт площади у Вечного огня в Кремле», — добавил глава региона.


 

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Фото: kolllak.livejournal.com

 

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