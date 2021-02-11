Нижегородский аэропорт возобновит перелеты в Турцию и ОАЭ

С 5 марта возобновляются прямые рейсы Нижний Новгород — Анталья, которые будет производить авиакомпания «NordWind Airlines». Кроме того, с 19 марта туроператор «Coral Travel» открывает продажу путевок с прямыми перелетами из Стригино в Анталью авиакомпанией «Royal Flight».

С 3 марта авиакомпания «Россия» возобновит прямые перелеты Нижний Новгород — Дубай.

Туристам необходимо иметь при себе справку с QR- или штрих-кодом, подтверждающую отрицательный Covid-тест (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну) и международную медицинскую страховку.





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