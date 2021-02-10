Для рекламных вывесок центра Нижнего Новгорода разработают единый дизайн–код

В рамках подготовки к 800–летию города все рекламные вывески на центральных улицах Нижнего приведут к единому дизайн-коду. Об этом сообщил мер региона Юрий Шалабаев в Instagram.
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына сообщила о готовности концепций новых вывесок для улиц — Большая Покровская, Варварская, Белинского, Минина, Бекетова, Бетанкура, Совнаркомовская, Самаркандская, а также для Нижневолжской набережной.
На данный момент дизайн конструкций разрабатывается для улиц — Ошарская, Пискунова, Алексеевская, Советская и Верхневолжской набережной. Кроме того, единый дизайн–код готовят для Большой Печерской, проспекта Гагарина и улицы Чкалова.
Сейчас на нижегородских улицах располагается более 41 тысячи несогласованных рекламных конструкций, портящих архитектурный облик города.
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