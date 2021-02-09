В Нижегородской области откроется кинологическая служба МЧС

В городе Бор руководство отряда МЧС решило открыть собственную кинологическую службу. Для регионального подразделения уже построены вольеры для животных и сформирован штат сотрудников.
Практика показывает, что, наличие кинологических служб существенно помогает облегчить поиски пропавших людей — особенно в ситуациях, когда счет идет на минуты.
В проекте кинологической службы — строительство собственной площадки для дрессировки собак, воспитание новых четвероногих спасателей и аттестация кинологических расчетов.
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Фото: mchs.gov.ru
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