Нижегородский аэропорт запустил рейсы в Ереван

Маршрут станет первым международным направлением из нижегородского аэропорта после длительного перерыва.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Икар» на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Вылет из Стригино — в 23:30, прибытие в аэропорт столицы Армении — в 03:25. Обратно рейсы будут выполняться по субботам с вылетом из Еревана в 04:25 и посадкой в Нижнем — в 06:20.

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Фото: pexels