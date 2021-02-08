Нижегородский аэропорт запустил рейсы в Ереван

С 12 февраля из аэропорта «Стригино» можно улететь в Ереван — рейсы отправляются раз в неделю по пятницам.
Маршрут станет первым международным направлением из нижегородского аэропорта после длительного перерыва.
Полеты будет выполнять авиакомпания «Икар» на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.
Вылет из Стригино — в 23:30, прибытие в аэропорт столицы Армении — в 03:25. Обратно рейсы будут выполняться по субботам с вылетом из Еревана в 04:25 и посадкой в Нижнем — в 06:20.
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Фото: pexels
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