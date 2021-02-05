Парк Кулибина благоустроят к 800–летию Нижнего Новгорода

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин сообщил о благоустройстве парка имени Кулибина к 800-летию города «с минимальным вмешательством в общественное пространство».
В парке не планируется проведение капитальных работ. Строители ограничатся ремонтом брусчатки, освещения, обновлением лавочек и урн, заменой ветхих участков ограждения и вырубкой аварийных деревьев, также приведут в порядок шахматный клуб и выделят место для выгула собак.
Кроме того, создадут ландшафтные композиции, установят навигацию, благоустроят цветники, входные группы и установят памятник героям Первой мировой войны.
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Фото: topparki
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