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Парк Кулибина благоустроят к 800–летию Нижнего Новгорода

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин сообщил о благоустройстве парка имени Кулибина к 800-летию города «с минимальным вмешательством в общественное пространство».

 

В парке не планируется проведение капитальных работ. Строители ограничатся ремонтом брусчатки, освещения, обновлением лавочек и урн, заменой ветхих участков ограждения и вырубкой аварийных деревьев, также приведут в порядок шахматный клуб и выделят место для выгула собак.

Кроме того, создадут ландшафтные композиции, установят навигацию, благоустроят цветники, входные группы и установят памятник героям Первой мировой войны.


 

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Фото: topparki

 

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