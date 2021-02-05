Музей нижегородской интеллигенции отреставрируют к 800–летию города

Все реставрационные работы будут финансироваться из бюджета региона. Результаты аукциона подведут 15 февраля. Подрядчику предстоит отреставрировать фасад здания и кровлю, установить новые оконные блоки, заменить инженерные системы и установить музейную подсветку.

Здание построили по проекту архитектора Афанасия Турмышева в 1842 году. Позже его арендовали сестры Невзоровы (участницы социал-демократического движения). В 1967 году на втором этаже дома открыли музей-квартиру сестер, а с 1993 года его переименовали в Музей нижегородской интеллигенции. Сейчас экспозиция расположена в выставочном зале «Покровка, 8».

Ранее сообщалось о реставрации корпуса бывшего судостроительного завода Колчина — Курбатова за 50 миллионов рублей.

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Фото: artguide