Музей нижегородской интеллигенции отреставрируют к 800–летию города

Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции на Горького, 127 благоустроят к юбилею Нижнего Новгорода за 8,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Все реставрационные работы будут финансироваться из бюджета региона. Результаты аукциона подведут 15 февраля. Подрядчику предстоит отреставрировать фасад здания и кровлю, установить новые оконные блоки, заменить инженерные системы и установить музейную подсветку.
Здание построили по проекту архитектора Афанасия Турмышева в 1842 году. Позже его арендовали сестры Невзоровы (участницы социал-демократического движения). В 1967 году на втором этаже дома открыли музей-квартиру сестер, а с 1993 года его переименовали в Музей нижегородской интеллигенции. Сейчас экспозиция расположена в выставочном зале «Покровка, 8».
Ранее сообщалось о реставрации корпуса бывшего судостроительного завода Колчина — Курбатова за 50 миллионов рублей.
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Фото: artguide
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