В музее Добролюбова обнаружили потолочные розетки XIX века

Реставрация бывшего доходного дома усадьбы Добролюбовых проходит в рамках подготовки к 800-летию города. В настоящий момент в музее выполняются ремонтно-реставрационные работы штукатурного слоя, дверей, сводов подвала и входной группы.

«Музей Добролюбова – большая гордость Нижнего Новгорода, так как это единственный в России музей, посвящённый жизни и творчеству знаменитого литературного критика. 5 февраля пройдут праздничные мероприятия в честь 185-летия нашего именитого земляка», — отметил глава региона Юрий Шалабаев.

После окончания реставрационных работ на первом этаже музея планируют открыть новую экспозицию, а на втором этаже доходного дома проводить занятия в литературной гостиной и музыкальные вечера.

«Очень надеемся, что новые залы и программа экскурсий вдохновят нижегородцев и гостей города на неоднократное посещение нашего музея», — отмечает директор литературно-мемориального музея Добролюбова Наталья Цыганова.





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Фото: архив пресс–служб