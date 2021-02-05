В музее Добролюбова обнаружили потолочные розетки XIX века

В ходе реставрации музея Добролюбова обнаружены орнаментальные потолочные розетки XIX века. Они находились под множественными слоями штукатурки и долгое время были скрыты от посетителей и сотрудников музея.
Реставрация бывшего доходного дома усадьбы Добролюбовых проходит в рамках подготовки к 800-летию города. В настоящий момент в музее выполняются ремонтно-реставрационные работы штукатурного слоя, дверей, сводов подвала и входной группы.
«Музей Добролюбова – большая гордость Нижнего Новгорода, так как это единственный в России музей, посвящённый жизни и творчеству знаменитого литературного критика. 5 февраля пройдут праздничные мероприятия в честь 185-летия нашего именитого земляка», — отметил глава региона Юрий Шалабаев.
После окончания реставрационных работ на первом этаже музея планируют открыть новую экспозицию, а на втором этаже доходного дома проводить занятия в литературной гостиной и музыкальные вечера.
«Очень надеемся, что новые залы и программа экскурсий вдохновят нижегородцев и гостей города на неоднократное посещение нашего музея», — отмечает директор литературно-мемориального музея Добролюбова Наталья Цыганова.
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Фото: архив пресс–служб
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