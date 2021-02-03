Реставрация бывшего завода Колчина-Курбатова в Нижнем завершится в 2021 году

Реставрационные работы здания начались еще летом 2020 года. Сейчас уже завершена реставрация здания №9 по улице Красная Слобода, которое находится в реестре объектов культурного наследия. Также завершены фасадные работы строений бывшего завода со стороны Казанского съезда.

Уже в конце февраля начнут благоустраивать зеленый корпус здания. По предварительным данным на работы на всех объектах потратят порядка 50 миллионов рублей.

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