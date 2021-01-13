В Нижнем Новгороде проведут модернизацию уличного освещения

В Нижнем Новгороде начнется масштабная модернизация уличного освещения. В 2021 году почти 90% светильников на улицах города заменят на светодиодные. Часть из них уже заменена в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«У этого решения две цели: во-первых, сделать Нижний Новгород ярче и интереснее, во-вторых, сэкономить средства, так как новые лампы потребляют намного меньше электроэнергии. Сумма ежегодной экономии муниципальных расходов на уличное освещение составит примерно 150 млн рублей», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Фото: Никита Духник.