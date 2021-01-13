В этом году парковки открытого типа в Нижнем Новгороде останутся бесплатными

В 2021 году открытые парковки в Нижнем Новгороде будут работать бесплатно. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.
«В 2021 все парковки открытого типа будут работать без обязательной платы, но при желании, добровольно можно опробовать новую систему!», — отметил губернатор.
Глеб Никитин сообщил, что количество мест на открытых парковках будет ограничено. Это коснется тех припаркованных машин, которые создают неудобства на дорогах — мешают расчистке снега, проезду общественного транспорта и выезду автомобилей из дворов.
Ранее сообщалось, что к концу 2020 году в центре Нижнего Новгорода заработает сеть платных парковок, которая появится на 16 центральных улицах города.
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Фото: pixabay.
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