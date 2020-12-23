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Нижний Новгород попал в список лидеров популярных направлений для путешествий

Нижний Новгород вошел в десятку популярных российских городов для путешествий на поезде, заняв 3 место.

 

  • фото — Игорь Иванов

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг популярных направлений для путешествий на поезде в 2020 году.

Топ–10 в 2020 году:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Нижний Новгород
  4. Краснодар
  5. Екатеринбург
  6. Тюмень
  7. Ростов-на-Дону
  8. Казань
  9. Сочи
  10. Новосибирск

В этом году цена билета на поезд незначительно снизилась — теперь средняя стоимость составляет 2300 рублей.


 

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Фото: Игорь Иванов.

 

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