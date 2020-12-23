Нижний Новгород попал в список лидеров популярных направлений для путешествий

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг популярных направлений для путешествий на поезде в 2020 году.

Топ–10 в 2020 году:

Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Краснодар Екатеринбург Тюмень Ростов-на-Дону Казань Сочи Новосибирск

В этом году цена билета на поезд незначительно снизилась — теперь средняя стоимость составляет 2300 рублей.





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Фото: Игорь Иванов.