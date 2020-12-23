Нижний Новгород попал в список лидеров популярных направлений для путешествий

Нижний Новгород вошел в десятку популярных российских городов для путешествий на поезде, заняв 3 место.
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фото — Игорь Иванов
Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг популярных направлений для путешествий на поезде в 2020 году.
Топ–10 в 2020 году:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Краснодар
- Екатеринбург
- Тюмень
- Ростов-на-Дону
- Казань
- Сочи
- Новосибирск
В этом году цена билета на поезд незначительно снизилась — теперь средняя стоимость составляет 2300 рублей.
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Фото: Игорь Иванов.
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