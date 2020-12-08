Нижегородцы могут воспользоваться режимом «Навигатор» в приложении Яндекс.Карты

8 декабря в приложении Яндекс.Карты появилась полноценная навигация для автомобилистов — теперь не обязательно переключаться на «Навигатор», чтобы пользоваться его основными функциями.

Приложение будет давать голосовые подсказки — о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях. Также покажет ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Кроме того, обновился дизайн навигации в Картах — элементы управления отображаются крупнее, дороги контрастнее, а высота зданий ниже.

«Многие люди пользуются двумя приложениями для разных городских сценариев. Чтобы не нужно было переключаться между ними, мы добавили возможности «Навигатора» в Карты», — сообщил руководитель сервиса Яндекс.Карт Олег Левчук.





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