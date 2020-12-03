В Нижнем Новгороде пройдет «Забег обещаний»

1 января 2021 года в Нижнем пройдет акция «Забег обещаний» — все желающие смогут пробежать дистанцию длиной 2021 метр.
Акция «Забег обещаний» пройдет в Нижнем Новгороде в седьмой раз. Участники пробегут 2021 метр, чтобы исполнить свою мечту: у каждого из них будет нагрудный номер с написанной на год целью.
«Пробежать дистанцию 2021 метр под силу каждому. Даже тем, кто никогда не бегал раньше», — отмечают организаторы.
Чтобы принять участие необходимо:
- зарегистрироваться на сайте, распечатать нагрудный номер (или получить его у организаторов) и написать на нем цель на будущий год. Мероприятие начнется 1 января в 12:00 у театра драмы имени М. Горького
- зарегистрироваться, получить номер и пробежать дистанцию самостоятельно в любой точке мира
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Фото: https://vk.com/ilovesupersport_nn.
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