В Нижнем Новгороде пройдет «Забег обещаний»

Акция «Забег обещаний» пройдет в Нижнем Новгороде в седьмой раз. Участники пробегут 2021 метр, чтобы исполнить свою мечту: у каждого из них будет нагрудный номер с написанной на год целью.

«Пробежать дистанцию 2021 метр под силу каждому. Даже тем, кто никогда не бегал раньше», — отмечают организаторы.

Чтобы принять участие необходимо:

зарегистрироваться на сайте, распечатать нагрудный номер (или получить его у организаторов) и написать на нем цель на будущий год. Мероприятие начнется 1 января в 12:00 у театра драмы имени М. Горького

зарегистрироваться, получить номер и пробежать дистанцию самостоятельно в любой точке мира

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Фото: https://vk.com/ilovesupersport_nn.