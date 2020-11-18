Нижегородский памятник вошел в топ–100 самых необычных скульптур России

Сервис путешествий организовал конкурс «СкульпТУТУра», для которого создали 3D-модели ста необычных монументов России. Нижегородский памятник примет участие в борьбе за выход в финал, где определят самую необычную скульптуру страны.
Нижегородский памятник частному объявлению вошел в топ-100 необычных скульптур России. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра», по итогам которого будет определена самая необычная скульптура в стране.
С 24 по 30 ноября пройдет раунд, в котором будет представлен памятник из Нижегородской области. Голосование откроется 24 ноября в 9:00, а завершится 30 ноября в 21:00.
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Фото: Евгения Шадрина.
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