Нижегородский памятник вошел в топ–100 самых необычных скульптур России

Нижегородский памятник частному объявлению вошел в топ-100 необычных скульптур России. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра», по итогам которого будет определена самая необычная скульптура в стране.

С 24 по 30 ноября пройдет раунд, в котором будет представлен памятник из Нижегородской области. Голосование откроется 24 ноября в 9:00, а завершится 30 ноября в 21:00.





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Фото: Евгения Шадрина.