Нижний вошел в топ-10 лучших городов для новогодних путешествий

Сервис Tvil.ru опубликовал рейтинг лучших городов России для новогодних путешествий, используя информацию о бронировании жилья на период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года. Нижний Новгород вошел в топ–10, заняв 6 место.

10 популярных городов для путешествий на Новый год 2021 — 2022:

Санкт-Петербург Казань Егорьевск Кимры Светлогорск Нижний Новгород Ярославль Выборг Челябинск Владивосток

По данным сервиса Tvil.ru, туристы выбирают новогодний отдых от 2 до 5 дней и планируют потратить на проживание от 1,5 до 52 тысяч рублей в сутки. Новогодний отдых в Нижнем Новгороде оказался самым дешевым — туристы бронировали жилье на 3 ночи от 1 500 рублей в сутки.

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Фото: Духник Никита.