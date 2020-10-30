Нижегородцам представят предварительную концепцию развития Почаинского бульвара

2 ноября команда ИРГСНО на своем Youtube–канале представит нижегородцам предварительную концепцию развития Почаинского бульвара и ответит на вопросы зрителей прямого эфира.
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2 ноября команда ИРГСНО на своем Youtube–канале представит нижегородцам предварительную концепцию развития Почаинского бульвара и ответит на вопросы зрителей прямого эфира.
На онлайн–презентации представят концепцию развития территории над Почаинским оврагом от улицы Добролюбова к улице Ильинской. Сейчас территория частично закрыта и не подходит для отдыха и прогулок — после благоустройства бульвар обещают сделать более современным и комфортным для жителей города.
«Формирование открытых и закрытых пространств, включение игровых практик и декоративных элементов сделают променад изюминкой старого города, одновременно сохраняя приватность территории и связывая самые популярные прогулочные маршруты горожан и туристов», — прокомментировали в проектном бюро «DA».
Онлайн–трансляция пройдет 2 ноября в 18:30 на Youtube–канале ИРГСНО. Во время презентации архитекторы расскажут о благоустройстве и ответят на вопросы зрителей. Итоговая концепция будет опубликована на сайте.
Напомним, что ранее в Доме Архитектора представили выставку масштабного проекта по восстановлению и развитию исторических территорий. «Новая жизнь Започаинья» была представлена в двух концепциях.
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Фото: Лена Митягина.
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