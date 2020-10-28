Картину «Воззвание Минина» создадут из портретов нижегородцев

Картину Константина Маковского «Воззвание Минина» воссоздадут из портретов нижегородцев. Для участия в акции необходимо до 31 октября отправить свой портрет (не менее 1000×1000 пикселей) по ссылке. Полотно установят в историческом центре города, на одной из центральных улиц, а также работа будет доступна на сайте празднования Дня народного единства – 2020.

В НГХМ представят VR–экспозицию по картине — с помощью VR-технологий зрители погрузятся в гущу событий полотна, встретятся с автором работы Константином Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Музейное освещение с заливным светом позволит разглядеть нюансы и детали работы.

«Мы хотим вовлечь нижегородцев в празднование не только городского, но и общероссийского масштаба. Важно уважать подвиг своих земляков и ощущать сопричастность к истории своей страны. Эта акция как раз на это направлена», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Фото: сайт НГХМ.