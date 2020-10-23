В Нижнем появится новый музей Максима Горького

В одном из зданий на улице Кожевенной появится экспозиция, посвященная пьесе писателя «На дне», также откроется выставочный зал с лекторием и служебными помещениями.

«Креативное пространство расположится в домах №8 и №10 по улице Кожевенной», — добавила директор департамента инвестиционной политики Наталья Федичева.

Кроме того, нижегородская администрация планирует создать на этой улице ремесленный квартал для привлечения туристов — откроют нескольких ремесленных мастерских, музеев и интерактивов.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: Антон Маринин.