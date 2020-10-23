В Нижнем появится новый музей Максима Горького

Новое музейное арт-пространство, посвященное творчеству Максима Горького, откроется в Нижнем Новгороде к 800-летию города.
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Новое музейное арт-пространство, посвященное творчеству Максима Горького, откроется в Нижнем Новгороде к 800-летию города.
В одном из зданий на улице Кожевенной появится экспозиция, посвященная пьесе писателя «На дне», также откроется выставочный зал с лекторием и служебными помещениями.
«Креативное пространство расположится в домах №8 и №10 по улице Кожевенной», — добавила директор департамента инвестиционной политики Наталья Федичева.
Кроме того, нижегородская администрация планирует создать на этой улице ремесленный квартал для привлечения туристов — откроют нескольких ремесленных мастерских, музеев и интерактивов.
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Фото: Антон Маринин.
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