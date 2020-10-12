Нижегородский музей Добролюбова закрыт на ремонт

Музей Николая Добролюбова на Лыковой дамбе закрыт из-за ремонта — завершить восстановительные работы планируют к 800-летию Нижнего Новгорода, а пока все экспозиции и экскурсии можно посмотреть на сайте музея или в социальных сетях.
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Музей Николая Добролюбова на Лыковой дамбе закрыт из-за ремонта — завершить восстановительные работы планируют к 800-летию Нижнего Новгорода, а пока все экспозиции и экскурсии можно посмотреть на сайте музея или в социальных сетях.
Музей Добролюбова на Лыковой дамбе закрыт на ремонт. В этом году учреждение празднует двойной юбилей — 50 лет с даты основания и 185 лет со дня рождения Николая Добролюбова. Музей включен в программу «Купеческий Нижний» — уже ведутся восстановительные работы по обновлению здания, которые планируют завершить к сентябрю следующего года и потратить на это 35 миллионов рублей.
С 12 октября увидеть экспозиции и экскурсии музея возможно только на сайте или в социальных сетях.
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Фото: инстаграм музея.
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