В Нижний Новгород приедет Светлана Бондарчук

15 октября в ресторане трех кухонь мира Ribs пройдет дружеская встреча с ведущей программы «Света Вокруг Света» и владелицей сети салонов красоты «BURO Beauty» — Светланой Бондарчук.
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15 октября в ресторане трех кухонь мира Ribs пройдет дружеская встреча с ведущей программы «Света Вокруг Света» и владелицей сети салонов красоты «BURO Beauty» — Светланой Бондарчук.
15 октября в 18:00 в ресторане Ribs пройдет дружеская встреча со Светланой Бондарчук — ведущей программы «Света Вокруг Света», владелицей сети салонов красоты и студий пилатеса.
Программа мероприятия:
На мероприятии представят разнообразное меню и напитки — от королевских креветок до тартара.
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