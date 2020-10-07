В Нижний Новгород приедет Светлана Бондарчук

15 октября в 18:00 в ресторане Ribs пройдет дружеская встреча со Светланой Бондарчук — ведущей программы «Света Вокруг Света», владелицей сети салонов красоты и студий пилатеса.

Программа мероприятия:

17:30 — сбор гостей в заведении, welcome zone

18:00 — приветственное слово партнеров вечера

18:30 — интервью со Светланой (гости вечера смогут задать любые вопросы)

19:30 — after-party — ужин

На мероприятии представят разнообразное меню и напитки — от королевских креветок до тартара.

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