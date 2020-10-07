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В Нижний Новгород приедет Светлана Бондарчук

15 октября в ресторане трех кухонь мира Ribs пройдет дружеская встреча с ведущей программы «Света Вокруг Света» и владелицей сети салонов красоты «BURO Beauty» — Светланой Бондарчук.

 

15 октября в 18:00 в ресторане Ribs пройдет дружеская встреча со Светланой Бондарчук — ведущей программы «Света Вокруг Света», владелицей сети салонов красоты и студий пилатеса.

Программа мероприятия: 

  • 17:30 — сбор гостей в заведении, welcome zone 
  • 18:00 — приветственное слово партнеров вечера 
  • 18:30 — интервью со Светланой (гости вечера смогут задать любые вопросы)
  • 19:30 — after-party — ужин

На мероприятии представят разнообразное меню и напитки — от королевских креветок до тартара. 

 

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Анна Ефимычева,
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