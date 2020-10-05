В Арсенале покажут лекцию о «Возмутительном Средневековье»

7 октября в 19:00 пройдет трансляция лекции историка-медиевиста Михаила Майзульса, соавтора книжного бестселлера «Страдающее Средневековье». Событие станет своеобразным постскрптумом к программе «Вазари» этого года.

Лектор расскажет о том, что было дозволено, а что не позволялось изображать на полотнах в Средние века — историки постоянно встречают образы, которые возмущают, пугают или вызывают ненависть — как исследователи реагируют на то, что в истории искусства им кажется недопустимым.

Посетить лекцию можно будет в режиме онлайн на сайте фестиваля «Вазари».





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