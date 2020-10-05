Нижегородец опубликовал фотографии необычного небесного явления

Фотограф из Нижнего Новгорода опубликовал снимки оранжевой луны, зависшей над столицей Приволжья — в социальных сетях жители города рассуждают, что это за астрономическое явление.

Автор подписал свою работу: «Эй, луна, подожди, Ты куда? Я с тобой" (с) ДМЦ. Завтра будем петь эту песню на концерте ДМЦ». Стоит заметить, что огромная луна осветила ночное небо города накануне концерта группы «ДМЦ», в репертуаре которой есть знаковая композиция «Луна».

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Фото: Руслан Самарин.