Нижегородец попал в рейтинг самых перспективных художников России

Международное издание «The Art Newspaper Russia» составило рейтинг самых перспективных художников России, куда вошел нижегородец Артем Филатов — один из создателей инсталляции «Сад имени» во дворе частного крематория в Нижнем Новгороде.
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Международное издание «The Art Newspaper Russia» составило рейтинг самых перспективных художников России, куда вошел нижегородец Артем Филатов — один из создателей инсталляции «Сад имени» во дворе частного крематория в Нижнем Новгороде.
Художник, активист и куратор выставок — Артем Филатов — занял 29 место в списке самых перспективных художников России по версии издания «The Art Newspaper Russia».
Ключевая работа художника — инсталляция «Сад имени» созданная совместно с Алексеем Корси. Проект располагается во внутреннем дворе частного крематория и посвящен основе человеческого существования — страху смерти, кроме того, арт-объект отсылает к культуре природных захоронений и эко-кладбищам. Атмосфера реально функционирующего ботанического Сада, дополнена звуковой инсталляцией.
Кроме того, Артем Филатов составил карту стрит– арта Нижнего, организовал фестиваль уличного искусства «Новый город древний» и был куратором выставки «Обратно домой», посвященной сохранению квартала деревянной исторической застройки.
С полным списком художников можно ознакомиться перейдя по ссылке.
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Фото: https://vk.com/namegarden.
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