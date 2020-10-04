Нижегородец попал в рейтинг самых перспективных художников России

Кроме того, Артем Филатов составил карту стрит– арта Нижнего, организовал фестиваль уличного искусства «Новый город древний» и был куратором выставки «Обратно домой», посвященной сохранению квартала деревянной исторической застройки.

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Фото: https://vk.com/namegarden.