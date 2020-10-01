В Казани пройдет всероссийский марафон

В Казани 10 и 11 октября пройдет марафон бега 2020. Участники могут выбрать одну из дистанций: 3,10, 21.1 или 42.2 километров. Дистанция пройдет вдоль основных достопримечательностей города — центрального стадиона, озера Кабан, Парка Тысячелетия и Казанского Кремля. Для детей традиционно планируется отдельный забег на 600 метров.

Для бегунов приготовили развлекательную программу: образовательный лекторий, паста-пати и презентация трассы. Впервые за 5 лет современной истории Казанского марафона забег пройдет осенью. Организаторы уверены, что осенняя погода создаст наиболее подходящие условия для улучшения личного рекорда каждого участника.

Подробная программа мероприятия здесь.

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