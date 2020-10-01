В Instagram появилась серия фильтров с 7 российскими городами — Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань и Новосибирск. Над их созданием работали «Яндекс.Карты» и блогер Сергей Калюжный.
Фильтр Нижнего Новгорода появился в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Базовые фильтры Instagram названы в честь городов, среди которых нет ни одного российского. А что делать, если у тебя на душе Petersburg, а не Melbourne? ⠀ Вместе с блогером Сергеем Калюжным @136th мы исправили это упущение и создали 7 классных фильтров. Каждый вдохновлён цветовой палитрой одного из городов России: Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска. ⠀ Лёгкая ретро-маска «Москва» добавит уюта и мягкости любому пространству, сепия «Екатеринбург» наполнит теплом встречу с друзьями, а «Новосибирск» придаст драматизма городским снимкам. ⠀ Все они уже хранятся на нашей странице в разделе масок (вкладка со смайликом). Добавляйте их себе, украшайте свои сторис и отмечайте @yandex.maps. Ну и, конечно, напишите, какие города вы бы хотели видеть ещё 😉 ⠀ Видео с демонстрацией фильтров от @136th
Серия фильтров с семью российскими городами появилась в Instagram. Среди них — Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань и Новосибирск.
«Мы учли цветовую палитру городов при выборе фильтров, тем не менее, цвета «Казани» отлично подойдут вашим сториз с пляжей Сочи, сепия «Екатеринбурга» идеально «ляжет» на домашний вечер с друзьями, «Петербург» придаст красок офисным будням, а контрастный черно-белый «Новосибирск» добавит драматизма любому урбанистическому виду», — сообщил Сергей Калужный.
Фильтры уже доступны по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: Алексей Шевченко.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.