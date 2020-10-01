Фильтр Нижнего Новгорода появился в Instagram

Серия фильтров с семью российскими городами появилась в Instagram. Среди них — Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань и Новосибирск.

«Мы учли цветовую палитру городов при выборе фильтров, тем не менее, цвета «Казани» отлично подойдут вашим сториз с пляжей Сочи, сепия «Екатеринбурга» идеально «ляжет» на домашний вечер с друзьями, «Петербург» придаст красок офисным будням, а контрастный черно-белый «Новосибирск» добавит драматизма любому урбанистическому виду», — сообщил Сергей Калужный.

Фильтры уже доступны по ссылке.

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Фото: Алексей Шевченко.