В «Орленке» пройдет фестиваль российско-итальянского кино

С 8 по 14 октября в «Орленке» покажут программу Russia-Italia Film Festival. Это самый крупный италоязычный кинофестиваль, который проходит в России в 15 крупнейших городах. Фильмы будут транслировать на итальянском языке с русскими субтитрами.
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С 8 по 14 октября в «Орленке» покажут программу Russia-Italia Film Festival. Это самый крупный италоязычный кинофестиваль, который проходит в России в 15 крупнейших городах. Фильмы будут транслировать на итальянском языке с русскими субтитрами.
С 8 по 14 октября в «Орленке» покажут программу VI российско-итальянского кинофестиваля. Это самый масштабный италоязычный кинофестиваль России, которые пройдет в 15 российских городах. Зрители смогут увидеть 9 кинолент — фильмов–победителей мировых кинофестивалей и лидеров итальянского проката.
Расписание фестиваля:
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