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В «Орленке» пройдет фестиваль российско-итальянского кино

С 8 по 14 октября в «Орленке» покажут программу Russia-Italia Film Festival. Это самый крупный италоязычный кинофестиваль, который проходит в России в 15 крупнейших городах. Фильмы будут транслировать на итальянском языке с русскими субтитрами.

 

С 8 по 14 октября в «Орленке» покажут программу VI российско-итальянского кинофестиваля. Это самый масштабный италоязычный кинофестиваль России, которые пройдет в 15 российских городах. Зрители смогут увидеть 9 кинолент —   фильмов–победителей мировых кинофестивалей и лидеров итальянского проката. 

Расписание фестиваля:

  • 8 октября в 18:10 — «Познакомься с Софией»
  • 9 октября в 18:10 — «Фантазеры»
  • 10 октября в 16:00 — «Неизвестная Италия. Матера - город из камня»
  • 10 октября в 18:00 — «Везучая»
  • 11 октября в 14:00 — «Когда все дома»
  • 11 октября в 18:00 — «Спрячь бабушку в холодильнике»
  • 12 октября в 18:00 — «Великий дух»
  • 13 октября в 18:10 — «Боб и Мэрис»
  • 14 октября в  20:00 — «Неаполь под пеленой»

 

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Анна Ефимычева,
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