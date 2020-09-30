В «Орленке» пройдет фестиваль российско-итальянского кино

С 8 по 14 октября в «Орленке» покажут программу VI российско-итальянского кинофестиваля. Это самый масштабный италоязычный кинофестиваль России, которые пройдет в 15 российских городах. Зрители смогут увидеть 9 кинолент — фильмов–победителей мировых кинофестивалей и лидеров итальянского проката.

Расписание фестиваля:

8 октября в 18:10 — «Познакомься с Софией»

9 октября в 18:10 — «Фантазеры»

10 октября в 16:00 — «Неизвестная Италия. Матера - город из камня»

10 октября в 18:00 — «Везучая»

11 октября в 14:00 — «Когда все дома»

11 октября в 18:00 — «Спрячь бабушку в холодильнике»

12 октября в 18:00 — «Великий дух»

13 октября в 18:10 — «Боб и Мэрис»

14 октября в 20:00 — «Неаполь под пеленой»

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