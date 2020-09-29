В нижегородском кремле начнут строительство фуникулера

Строительство фуникулера в нижегородском кремле начнется в ноябре 2020 года, а закончить работу планируют к июлю 2021. Сейчас на склоне проходят противооползневые мероприятия — уже пробурены 63 скважины под буронабивные сваи, 50 из них забетонированы. Строительные работы проходят в соответствии с графиком и выполняются вне зависимости от погодных условий и времени года. Уже рассматривается возможность включения фуникулера в городскую транспортную систему.

Ранее сообщалось, что Рождественскую и набережную Федоровского планируют соединить фуникулером.

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Фото: Алексей Трефилов.