В Нижнем Новгороде запустят систему распознавания лиц

Пилотные проекты по распространению системы распознавания лиц запустят в 10 городах России. Жителей будут отслеживать по биометрическим данным, для этого в разных местах города установят камеры видеонаблюдения.
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Пилотные проекты по распространению системы распознавания лиц запустят в 10 городах России. Жителей будут отслеживать по биометрическим данным, для этого в разных местах города установят камеры видеонаблюдения.
В Нижнем Новгороде планируют установить 3 тысячи камер на остановках, общественных пространствах и домофонах. Часть из них могут запустить уже до конца года — их будут использовать для поиска преступников, нарушителей карантина и анализировать загруженность общественного транспорта.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что региональные власти составляют техническое задание и определяют начальную цену контракта, IT-компания «Крок» оценила подобный проект для крупного города в 100 миллионов рублей.
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