В Нижнем Новгороде запустят систему распознавания лиц

В Нижнем Новгороде планируют установить 3 тысячи камер на остановках, общественных пространствах и домофонах. Часть из них могут запустить уже до конца года — их будут использовать для поиска преступников, нарушителей карантина и анализировать загруженность общественного транспорта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что региональные власти составляют техническое задание и определяют начальную цену контракта, IT-компания «Крок» оценила подобный проект для крупного города в 100 миллионов рублей.



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