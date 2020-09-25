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В Нижнем Новгороде запустят систему распознавания лиц

Пилотные проекты по распространению системы распознавания лиц запустят в 10 городах России. Жителей будут отслеживать по биометрическим данным, для этого в разных местах города установят камеры видеонаблюдения.

 

В Нижнем Новгороде планируют установить 3 тысячи камер на остановках, общественных пространствах и домофонах. Часть из них могут запустить уже до конца года — их будут использовать для поиска преступников, нарушителей карантина и анализировать загруженность общественного транспорта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что региональные власти составляют техническое задание и определяют начальную цену контракта, IT-компания «Крок» оценила подобный проект для крупного города в 100 миллионов рублей. 


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Анна Ефимычева,
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