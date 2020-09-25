В Нижнем Новгороде появится больше сервисов от Яндекс.Плюс

Список сервисов, входящих в Яндекс.Плюс, расширился за счет присоединения Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки — до 27 сентября для пользователей, которые заказывают еду и продукты через Яндекс Go, будет действовать повышенный кэшбэк 10% — накопленные баллы можно потратить на заказ такси, поездки в Драйве или билеты в Афише.

С 21 сентября на протяжении месяца пользователи такси по тарифу «Эконом» смогут вернуть 5% в виде баллов — потратить бонусы можно на такси, каршеринг или покупку билетов на мероприятия, оплатив как полную сумму заказа, так и ее часть.

На протяжении трех месяцев пользоваться услугами Яндекс.Плюс можно бесплатно — далее стоимость составит 199 рублей.

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