В DKRT пройдет спецпроект команды INTERVALS

В рамках спецпроекта INTERVALS TEASER x ЦИПР при поддержке «Центра 800» культурное пространство DKRT станет indoor-локацией, где пройдет показ кинетической световой инсталляции, приуроченный к 75-летию атомной промышленности.

Студия Dreamlaser создала интерактивную инсталляцию, с которой зрители смогут взаимодействовать напрямую. На установленном полотне будут отображены объёмные, практически осязаемые аудиовизуальные истории. Звуковое оформление усилит впечатление от изменяемого пространственного узора.

Количество людей на закрытых площадках ограничено, а присутствие возможно исключительно в маске. Вход свободный с 12:00 до 22:00.

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