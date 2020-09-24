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В DKRT пройдет спецпроект команды INTERVALS

С 23 по 27 сентября культурное пространство DKRT станет indoor-локацией в рамках спецпроекта INTERVALS TEASER x ЦИПР при поддержке «Центра 800». В главном зале DKRT пройдет показ кинетической световой инсталляции, приуроченный к 75-летию атомной промышленности.

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Сегодня DKRT ожил, наполнившись Светом ✨ С 23 по 27 сентября у нас работает совершенно космическая инсталляция, которая создана компанией dreamlaser @dreamlaser в рамках фестиваля INTERVALS. @intervalsfest Инсталляция имеет интерактивный характер. С помощью устройств мультимедиа-трекинга зритель сможет с ней взаимодействовать: элементы реагируют на движения. Звук усиливает впечатление пространственного узора под потолком DKRT space. Вход свободный, с 12:00 до 22:00. Количество людей в закрытом пространстве ограничено, а посещение инсталляции возможно только в маске. На всё время работы инсталляции открыт DKRT-бар, где можно будет поделиться c друзьями своим wow!

Публикация от DKRT (@dkrt_space)

В рамках спецпроекта INTERVALS TEASER x ЦИПР при поддержке «Центра 800» культурное пространство DKRT станет indoor-локацией, где пройдет показ кинетической световой инсталляции, приуроченный к 75-летию атомной промышленности.

Студия Dreamlaser создала интерактивную инсталляцию, с которой зрители смогут взаимодействовать напрямую. На установленном полотне будут отображены объёмные, практически осязаемые аудиовизуальные истории. Звуковое оформление усилит впечатление от изменяемого пространственного узора.

Количество людей на закрытых площадках ограничено, а присутствие возможно исключительно в маске. Вход свободный с 12:00 до 22:00.

 

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Анна Ефимычева,
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