С 23 по 27 сентября культурное пространство DKRT станет indoor-локацией в рамках спецпроекта INTERVALS TEASER x ЦИПР при поддержке «Центра 800». В главном зале DKRT пройдет показ кинетической световой инсталляции, приуроченный к 75-летию атомной промышленности.
В DKRT пройдет спецпроект команды INTERVALS
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня DKRT ожил, наполнившись Светом ✨ С 23 по 27 сентября у нас работает совершенно космическая инсталляция, которая создана компанией dreamlaser @dreamlaser в рамках фестиваля INTERVALS. @intervalsfest Инсталляция имеет интерактивный характер. С помощью устройств мультимедиа-трекинга зритель сможет с ней взаимодействовать: элементы реагируют на движения. Звук усиливает впечатление пространственного узора под потолком DKRT space. Вход свободный, с 12:00 до 22:00. Количество людей в закрытом пространстве ограничено, а посещение инсталляции возможно только в маске. На всё время работы инсталляции открыт DKRT-бар, где можно будет поделиться c друзьями своим wow!
В рамках спецпроекта INTERVALS TEASER x ЦИПР при поддержке «Центра 800» культурное пространство DKRT станет indoor-локацией, где пройдет показ кинетической световой инсталляции, приуроченный к 75-летию атомной промышленности.
Студия Dreamlaser создала интерактивную инсталляцию, с которой зрители смогут взаимодействовать напрямую. На установленном полотне будут отображены объёмные, практически осязаемые аудиовизуальные истории. Звуковое оформление усилит впечатление от изменяемого пространственного узора.
Количество людей на закрытых площадках ограничено, а присутствие возможно исключительно в маске. Вход свободный с 12:00 до 22:00.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.