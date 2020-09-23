Космонавт опубликовал фото Нижнего Новгорода с МКС

Космонавт Иван Вагнер опубликовал в своем Instagram фотографию Нижнего Новгорода с международной космической станции.
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Космонавт Иван Вагнер опубликовал в своем Instagram фотографию Нижнего Новгорода с международной космической станции.
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Нижний Новгород вошел в список 20 российских городов, которым президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести». Город был основан в 1221 году на слиянии рек Оки в Волги, а в 1500-1515 гг. был построен каменный кремль, который не был взят ни разу (его можно увидеть на правом берегу). Именно здесь в 1612 году Мининым и Пожарским было организовано народное ополчение для освобождения Москвы и России от польско-литовских интервентов. Сегодня Нижний является крупнейшим промышленным, научным и культурным центром России! // Nizhny Novgorod is one of 20 Russian cities that were awarded with title City of Labour Glory. Nizhny Novgorod was founded in 1221 at the conflux of Oka and Volga, in 1500-1515 a stone kremlin was built that was never captured (seen on the right bank). It is here in 1612 where Prince Dmitry Pozharsky and Kuzma Minin gathered an all-Russian volunteer army to expel Polish and Lithuanian invaders from Moscow and Russia. Today Nizhny is the largest Russia’s industrial, scientific and cultural center! #союзмс16 #soyuzms16 #мкс63 #iss63 #мкс #iss #НижнийНовгород #НиНо #Горький #NizhnyNovgorod #Россия #Russia
Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал фотоснимок Нижнего Новгорода с международной космической станции в своем Instagram, он дополнил фото комментарием в виде краткой исторической справки о городе:
«Нижний Новгород вошел в список 20 российских городов, которым президент России присвоил звание «Город трудовой доблести». Город был основан в 1221 году на слиянии рек Оки и Волги, а в 1500-1515 годах был построен каменный кремль, который не был взят ни разу», — отметил космонавт. «Сегодня Нижний является крупнейшим промышленным, научным и культурным центром России!», — добавил Иван Вагнер.
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Фото: instagram Ивана Вагнера.
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