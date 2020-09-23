Космонавт опубликовал фото Нижнего Новгорода с МКС

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал фотоснимок Нижнего Новгорода с международной космической станции в своем Instagram, он дополнил фото комментарием в виде краткой исторической справки о городе:

«Нижний Новгород вошел в список 20 российских городов, которым президент России присвоил звание «Город трудовой доблести». Город был основан в 1221 году на слиянии рек Оки и Волги, а в 1500-1515 годах был построен каменный кремль, который не был взят ни разу», — отметил космонавт. «Сегодня Нижний является крупнейшим промышленным, научным и культурным центром России!», — добавил Иван Вагнер.

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Фото: instagram Ивана Вагнера.