Международный фестиваль искусств «Стрелка» пройдет в Нижнем Новгороде

Международный фестиваль искусств «Стрелка» прошел впервые в Нижнем в 2019 году и стал знаковым событием в культурной жизни России. В этом году мероприятие пройдет для участников конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в театре драмы имени Максима Горького с учетом всех требований Роспотребнадзора.

«Вне зависимости от площадки, мы остались верны своим главным принципам: для нас важно показать возможность объединения высокого и актуального искусства», — сообщил министр культуры региона Олег Беркович.

Фестиваль откроется гала-концертом с участием звезд русской оперы, также зрители смогут насладиться произведениями Моцарта, Верди, Чайковского, Мусоргского, Шостаковича и других композиторов.

Зрители будут находиться на мероприятии в масках и перчатках, на входе организуют бесконтактный замер температуры и установят санитайзеры кроме того, гостей вечера рассадят в концертном зале с соблюдением социальной дистанции.

В 2021 году фестиваль искусств «Стрелка» войдет в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в рамках фестиваля знаменитый комплекс пакгаузов превращали в концертный зал под открытым небом, где посетители могли насладиться впечатляющими партиями в исполнении звезд мировой оперы.

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Фото: Дима Четыре.