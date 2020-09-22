Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для новогодних путешествий

Нижний вошел в десятку лучших городов для новогодних путешествий в России, заняв 7 место — за него проголосовали 6% опрошенных.
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Нижний вошел в десятку лучших городов для новогодних путешествий в России, заняв 7 место — за него проголосовали 6% опрошенных.
Туристическое агентство «ТурСтат» опубликовало рейтинг лучших городов России для новогодних путешествий на 2021 год. Нижний Новгород вошел в топ-10, заняв 7 место.
В опросе приняли участие около десяти тысяч человек. Нижний Новгород поделил 7-8 место с Калининградом, набрав одинаковое количество голосов (6%). Больше всего гостей города привлекает нижегородский фестиваль «Горьковская елка». В тройке лидеров — Москва, Сочи и Санкт-Петербург, а замыкают рейтинг Ялта и Великий Устюг.
Топ-10:
Ранее сообщалось, что аэропорт Стригино вошел в топ-10 самых красивых аэропортов страны.
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Фото: https://www.instagram.com/justdfour/.
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