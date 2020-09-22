Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших городов для новогодних путешествий

Туристическое агентство «ТурСтат» опубликовало рейтинг лучших городов России для новогодних путешествий на 2021 год. Нижний Новгород вошел в топ-10, заняв 7 место.

В опросе приняли участие около десяти тысяч человек. Нижний Новгород поделил 7-8 место с Калининградом, набрав одинаковое количество голосов (6%). Больше всего гостей города привлекает нижегородский фестиваль «Горьковская елка». В тройке лидеров — Москва, Сочи и Санкт-Петербург, а замыкают рейтинг Ялта и Великий Устюг.

Топ-10:

Москва Сочи Санкт-Петербург Казань Екатеринбург Пятигорск Нижний Новгород Калининград Ялта Великий Устюг

Ранее сообщалось, что аэропорт Стригино вошел в топ-10 самых красивых аэропортов страны.

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Фото: https://www.instagram.com/justdfour/.