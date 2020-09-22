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В Нижнем появится центр психологической помощи

Нижегородский медицинский университет выиграл грант на создание Центра психологической помощи родителям и детям. Проект должен начать работать в январе 2021 года.

 

Приволжский медицинский университет выиграл грант в размере трех миллионов рублей на создание Центра психологической помощи родителям и детям. Консультацию смогут получить родители и законные представители детей, которым необходима психолого-педагогическая помощь. Кроме того, те, кто готовы взять на воспитание ребенка оставшегося без семьи, также могут обратиться в центр. 

Всего планируют провести около десяти тысяч бесплатных консультаций, как в самом учреждении, так и в онлайн-режиме.

 

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Фото: pexeles

Анна Ефимычева,
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