В Нижнем пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по выездке

С 23 по 26 сентября конноспортивный комплекс «Пассаж» принимает чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по выездке, по итогам которого определится состав сборной команды на 2021 год.

В соревнованиях примут участие около 80 спортивных пар из Республики Башкортостан, Кировской и Нижегородской областей. Победители и призеры личного чемпионата и первенства определятся в 29 номерах программы, включая произвольные выступления участников под музыку в финальный день турнира.

Свое мастерство покажут и самые маленькие всадники, которые поборются за призовые места в соревнованиях по выездке на пони. Помимо личных наград определятся победители командного зачета среди всех возрастных групп.

Начало соревнований в 09:00, из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе они пройдут без зрителей. Более подробная информация о мероприятии на сайте клуба «Пассаж».

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Фото: https://vk.com/passageksk.