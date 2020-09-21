На цифровой туристической платформе Russpass появились новые туристические направления — Нижегородская, Ярославская, Рязанская, Ростовская, Томская области и Краснодарский край. Теперь путешественники могут забронировать один из туров по нашему региону.
Нижегородская область появилась на туристической платформе Russpass
Нижегородская область представлена четырьмя экскурсионными направлениями — «Золотая хохлома России», «Нижегородские загадки», «Очарование волжской столицы» и «Купеческий Нижний – карман России», стоимостью от 10 до 25 тысяч рублей.
Более подробно о путешествии по родному региону можно узнать на сайте или набрав +7 (495) 122-01-11 (круглосуточная горячая линия) и специалист ответит на все вопросы.
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Фото: сайт Russpass.ru.
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