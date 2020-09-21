Нижегородская область появилась на туристической платформе Russpass

Нижегородская область представлена четырьмя экскурсионными направлениями — «Золотая хохлома России», «Нижегородские загадки», «Очарование волжской столицы» и «Купеческий Нижний – карман России», стоимостью от 10 до 25 тысяч рублей.

Более подробно о путешествии по родному региону можно узнать на сайте или набрав +7 (495) 122-01-11 (круглосуточная горячая линия) и специалист ответит на все вопросы.

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Фото: сайт Russpass.ru.