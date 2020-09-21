В Нижний Новгород придет потепление

По сообщению синоптиков, в понедельник, 21 сентября, ожидается дождливая погода и до +10 градусов днем. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

Во вторник, 22 сентября, температура воздуха днем прогреется до +18 без осадков, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В среду, 23 сентября, жителей региона ждет теплая и солнечная погода. Воздух прогреется до +18, а давление поднимется до 750 мм ртутного столба.

В четверг и пятницу, солнечная и теплая погода сохранится. Дождей не ожидается, а температура повысится уже до +20 градусов днем. Выходные также порадуют нижегородцев ясной и теплой погодой без осадков.

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Фото: pexeles.