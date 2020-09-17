Студия образовательных проектов #такможно открывает серию–онлайн лекций по маркетингу

Лекцию прочитает Алёна Сапунова — директор по развитию сети Berezka bar. Она откроет #пятнашки — цикл онлайн-лекций про маркетинг заведений, которые были закрыты во время карантина. Она уложит свой десятилетний путь в ресторанной индустрии в инструкцию из 15 шагов и расскажет, как с помощью маркетинга привлечь клиентов, которые будут возвращаться.

Главные темы:

оптимизация и реконструирование внутренних систем бизнеса;

кто и почему остался на плаву;

как изменился клиент заведений;

маркетинг после карантина.

Серия лекций призвана помочь усилить маркетинг и привлечь больше клиентов. На каждой видео-встрече спикеры поделятся опытом и дадут 15 последовательных шагов-советов.

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