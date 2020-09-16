Ростуризм и Russia Travel запускают проект под слоганом «Наполни выходные эмоциями». Главное задачей программы является возможность рассказать людям о преимуществах мини–поездок по стране.
Нижегородская область стала частью кампании о путешествиях по России
Рекламная кампания нашего региона проходит под слоганом «Влюбись в закаты Нижнего Новгорода». Она размещена на общественном транспорте в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске. Кроме наружной рекламы, для продвижения проекта выбраны: социальные медиа, YouTube и digital ресурсы.
«Сегодня многие заново открывают для себя Россию и начинают активно путешествовать. Формат поездки на выходные — один из самых популярных. Это отличный шанс сменить обстановку и погрузиться в атмосферу нового города», — сообщил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.
В промо-разделе на базе Russia.Travel пользователи и неравнодушные к внутреннему туризму люди смогут найти полезную информацию о возможностях туристических поездок по стране.
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Фото: сайт Федерального агентства по туризму.
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