Нижегородская область стала частью кампании о путешествиях по России

Рекламная кампания нашего региона проходит под слоганом «Влюбись в закаты Нижнего Новгорода». Она размещена на общественном транспорте в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске. Кроме наружной рекламы, для продвижения проекта выбраны: социальные медиа, YouTube и digital ресурсы.

«Сегодня многие заново открывают для себя Россию и начинают активно путешествовать. Формат поездки на выходные — один из самых популярных. Это отличный шанс сменить обстановку и погрузиться в атмосферу нового города», — сообщил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.

В промо-разделе на базе Russia.Travel пользователи и неравнодушные к внутреннему туризму люди смогут найти полезную информацию о возможностях туристических поездок по стране.

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Фото: сайт Федерального агентства по туризму.