В Нижнем Новгороде заработал сервис доставки продуктов «Самокат»

Нижний Новгород стал первым региональным центром после двух столиц, где запускается сервис, который разместит на территории города более 30 центров формирования заказов — дарксторов. Заказы будут доставлять бесплатно за 15-30 минут.

«Мы видим, как преображается Нижний Новгород и становится одним из наиболее комфортных городов России. Запуск Самоката — продолжение изменений, которые создают доступную среду и призваны сформировать новый слой городской инфраструктуры», — сообщил основатель сервиса экспресс-доставки Самокат Вячеслав Бочаров.

Оформить и получить заказ пользователи смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте более 2500 товаров: продукты питания, напитки, бытовая химия и сопутствующие товары. Кроме того, сервис не имеет ограничений по минимальной сумме заказа.

Также, «Самокат» совместно с 2ГИС составили карту «Гастрономической доступности» города.

По результатам рейтинга жители Советского района оказались ближе всего к точкам общественного питания, продуктовым магазинам и сервисам доставки еды. Высокие результаты получили Нижегородский и Автозаводский районы, а меньше всего магазинов и сервисов доставки работают в Сормовском, Приокском и Московском районах.